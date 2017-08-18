Грузия снова попросила Украину выдать Саакашвили - СМИ

Главная прокуратура Грузии направила Генпрокуратуре Украины очередной запрос на экстрадицию своего бывшего президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Грузия Онлайн" со ссылкой на информацию, полученную в правоохранительном ведомстве страны.

"По вопросу Михеила Саакашвили Главная прокуратура Грузии направила украинской стороне правовое обращение о его экстрадиции в Грузию. Прокуратуры двух стран активно сотрудничают друг с другом", - говорится в сообщении ГПГ.

Как известно, ранее украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.

Однако в начале августа 2017 года в ГПУ заявили, что теперь ситуация изменилась - если экс-президент Грузии окажется на территории Украины и Грузия направит новый запрос о его экстрадиции, то его выдадут.

27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

Сейчас Саакашвили находится в Польше и собирается вернуться в Украину 10 сентября. Однако украинские пограничники не собираются его пускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.