ГПУ спростувала підготовку подань на 40 нардепів

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 15:39
tsn.ua

У Генпрокуратурі назвали брехнею поширену в ЗМІ інформацію, що нібито ГПУ готує подання на 40 нардепів.

Про це правоохоронне відомство повідомило у Facebook.

"Інформація щодо існування так званого списку народних депутатів з приводу яких Генеральна прокуратура України начебто готує подання на зняття депутатської недоторканності, оприлюднена окремими інтернет-ЗМІ, є дезінформацією і спробою політичних маніпуляцій", - йдеться в заяві.

У ГПУ наголосили, що так званий список не має жодного відношення до діяльності Генпрокуратури.

Раніше у ЗМІ була поширена інформація із посиланням на джерело в Генпрокуратурі, що ГПУ нібито працює над новим списком подань про зняття депутатської недоторканності щодо 40 нардепів різних фракцій.

У червні генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяв, що восени внесе до Верховної Ради подання на зняття недоторканності ще з кількох депутатів.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Верховна Рада
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