ГПУ спростувала підготовку подань на 40 нардепів
У Генпрокуратурі назвали брехнею поширену в ЗМІ інформацію, що нібито ГПУ готує подання на 40 нардепів.
Про це правоохоронне відомство повідомило у Facebook.
"Інформація щодо існування так званого списку народних депутатів з приводу яких Генеральна прокуратура України начебто готує подання на зняття депутатської недоторканності, оприлюднена окремими інтернет-ЗМІ, є дезінформацією і спробою політичних маніпуляцій", - йдеться в заяві.
У ГПУ наголосили, що так званий список не має жодного відношення до діяльності Генпрокуратури.
Раніше у ЗМІ була поширена інформація із посиланням на джерело в Генпрокуратурі, що ГПУ нібито працює над новим списком подань про зняття депутатської недоторканності щодо 40 нардепів різних фракцій.
У червні генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяв, що восени внесе до Верховної Ради подання на зняття недоторканності ще з кількох депутатів.
Українська правда
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