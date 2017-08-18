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ГПУ опровергла подготовку представлений на 40 нардепов

Пятница, 18 августа 2017, 15:39
ГПУ опровергла подготовку представлений на 40 нардепов
tsn.ua

В Генпрокуратуре назвали ложью распространенную в СМИ информацию, что якобы ГПУ готовит представления на 40 народных депутатов.

Об этом правоохранительное ведомство сообщило в Facebook.

"Информация о существовании так называемого списка народных депутатов по поводу которых Генеральная прокуратура Украины якобы готовит представления на снятие депутатской неприкосновенности, обнародованная отдельными интернет-СМИ, является дезинформацией и попыткой политических манипуляций", - говорится в заявлении.

В ГПУ отметили, что так называемый список не имеет никакого отношения к деятельности Генпрокуратуры.

Ранее в СМИ была распространена информация со ссылкой на источник в Генпрокуратуре, что ГПУ якобы работает над новым списком представлений о снятии депутатской неприкосновенности относительно 40 нардепов разных фракций.

В июне генеральный прокурор Юрий Луценко обещал, что осенью внесет в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с еще нескольких депутатов.

Украинская правда

Темы: ГенпрокуратураВерховная Рада
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