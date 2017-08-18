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ЗМІ оприлюднили імена депутатів, на яких ГПУ нібито готує подання

П'ятниця, 18 серпня 2017, 14:18

Генпрокуратура працює над новим списком подань про зняття депутатської недоторканності щодо 40 нардепів різних фракцій.

Про це повідомив "Апостроф", посилаючись на джерело в ГПУ.

"За його даними, зараз в цьому списку імена 40 депутатів з різних фракцій, в діяннях яких попередньо проглядаються ті чи інші правопорушення. Так, в планах ГПУ і САП - подати до Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи ВРУ хоча б 10 подань", - зазначає видання.

У цьому списку, за твердженнями джерела, нібито є депутат від БПП Сергій Лещенко, позафракційний Віктор Чумак, від "Опозиційного блоку" - Наталія Королевська та Микола Скорик, від "радикалів" - Ігор Мосійчук та Андрій Лозовой, а також В'ячеслав Богуслаєв від "Волі народу".

"Чи будуть на них подання, поки невідомо, Генпрокуратура збирає докази", - розповіло джерело.

Крім того, в цей список потрапив депутат від "Народного фронту" Максим Поляков. По ньому нібито готують повторне подання про надання згоди парламенту на арешт, враховуючи, що Поляков ігнорує рішення суду про носіння електронного браслета.

"Також в ГПУ виявили новий факт про незаконне збагачення нардепа, що може призвести не до повторного, а вже до нового уявлення", - додав "Апостроф".

Також джерело зазначило, що щодо Полякова та Мосійчука подання будуть з ймовірністю 99,9%.

"При цьому нардеп Ігор Мосійчук спокійно реагує на такий розвиток подій. Він упевнений, що ні в чому не винен", - зазначає видання.

Лещенко відмовився коментувати інформацію, пославшись на те, що йому нічого невідомо про плани ГПУ щодо нього. А Чумак не виключив, що може потрапити в "десятку". При цьому він заявив, що не виступатиме проти зняття недоторканності з себе.

Окрім того "Українська правда" звернулася стосовно цієї інформації до Генпрокуратури. Там попросили надіслати інформаційний запит.

Як повідомлялося, 21 червня Генеральна прокуратура внесла до парламенту подання на п’ятьох нардепів: члена фракції "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата, члена групи "Воля народу" Олеся Довгого, члена фракції "Радикальної партії" Андрія Лозового, а також членів "Народного фронту" Максима Полякова і Євгена Дейдея.

29 червня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що вніс ще одне подання до ВР - на депутата від Опоблоку Михайла Добкіна.

Теми: Верховна Рада
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