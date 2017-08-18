ЗМІ: Головний стратег Білого дому подав у відставку
Головний стратег Білого дому Стів Беннон подав у відставку.
Близьке до Беннона джерело сказало ABC News, що відставка набрала чинності ще 14 серпня – буквально через рік після того, як Стів Беннон приєднався до передвиборчої кампанії Трампа.
У розмові з кореспондентами у вівторок у Нью-Йорку, президент Трамп назвав Беннона "хорошою людиною" і заявив, що він не є "расистом".
У Беннона були розходження у поглядах з майже кожним чільним чиновником у Білому домі. Серед головних його противників – старший радник президента Джаред Кушнер, радник з національної безпеки Герберт Макмастер і новий керівник апарату Білого дому генерал Джон Келлі.
Як відомо, Стів Беннон не єдиний помічник, який останнім часом залишив Білий дім.
21 липня у відставку подав прес-секретар Шон Спайсер. Відтак пішов керівник апарату Райнс Прібас.
Директора комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі звільнено з обов’язків всього через 11 днів на посаді.
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