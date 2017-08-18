ЗМІ: Головний стратег Білого дому подав у відставку

936 переглядів
П'ятниця, 18 серпня 2017, 20:59

Головний стратег Білого дому Стів Беннон подав у відставку.

Близьке до Беннона джерело сказало ABC News, що відставка набрала чинності ще 14 серпня – буквально через рік після того, як Стів Беннон приєднався до передвиборчої кампанії Трампа.

У розмові з кореспондентами у вівторок у Нью-Йорку, президент Трамп назвав Беннона "хорошою людиною" і заявив, що він не є "расистом".

У Беннона були розходження у поглядах з майже кожним чільним чиновником у Білому домі. Серед головних його противників – старший радник президента Джаред Кушнер, радник з національної безпеки Герберт Макмастер і новий керівник апарату Білого дому генерал Джон Келлі.

Як відомо, Стів Беннон не єдиний помічник, який останнім часом залишив Білий дім.

21 липня у відставку подав прес-секретар Шон Спайсер. Відтак пішов керівник апарату Райнс Прібас.

Директора комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі звільнено з обов’язків всього через 11 днів на посаді.

Голос Америки

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Глава Пентагону приїде до Києва. Зустрічатиметься з Порошенком і Полтораком 18 серпня 2017, 19:54
В 2016 році WikiLeaks приховав компромат на Кремль щодо України – ЗМІ 18 серпня 2017, 08:55
Волкер і Сурков можуть зустрітися щодо України в Мінську наступного тижня 17 серпня 2017, 16:59
powered by lun.ua
Головні новини
Глава Пентагону приїде до Києва. Зустрічатиметься з Порошенком і Полтораком
Внаслідок нападу у фінському Турку загинули двоє, вісім – поранені
Авто власника ФК "Карпати" потрапило у ДТП. Загинула жінка
Путін і Медведєв приїхали в окупований Севастополь
Усі новини
кіно

Кінорежисер Павло Остріков: В Україні комедію вважають низькопробним продуктом

секс-індустрія

Як працює диспетчер російського борделю в Україні