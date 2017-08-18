СМИ: Главный стратег Белого дома подал в отставку

Главный стратег Белого дома Стив Бэннон подал в отставку.

Близкий к Бэннону источник сказал ABC News, что отставка вступила в силу еще 14 августа - буквально через год после того, как Стив Бэннон присоединился к предвыборной кампании Трампа.

В разговоре с корреспондентами во вторник в Нью-Йорке, президент Трамп назвал Бэннона "хорошим человеком" и заявил, что он не является "расистом".

У Бэннона были различия во взглядах с почти каждым видным чиновником в Белом доме.

Среди главных его противников - старший советник президента Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и новый руководитель аппарата Белого дома генерал Джон Келли.

Как известно, Стив Бэннон не единственный помощник, который в последнее время покинул Белый дом.

21 июля в отставку подал пресс-секретарь Шон Спайсер. Потом ушел руководитель аппарата Райнс Прибас.

Директора коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи уволили всего через 11 дней на должности.

Голос Америки