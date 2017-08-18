Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Главный стратег Белого дома подал в отставку

Пятница, 18 августа 2017, 20:59

Главный стратег Белого дома Стив Бэннон подал в отставку.

Близкий к Бэннону источник сказал ABC News, что отставка вступила в силу еще 14 августа - буквально через год после того, как Стив Бэннон присоединился к предвыборной кампании Трампа.

В разговоре с корреспондентами во вторник в Нью-Йорке, президент Трамп назвал Бэннона "хорошим человеком" и заявил, что он не является "расистом".

У Бэннона были различия во взглядах с почти каждым видным чиновником в Белом доме.

Среди главных его противников - старший советник президента Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и новый руководитель аппарата Белого дома генерал Джон Келли.

Как известно, Стив Бэннон не единственный помощник, который в последнее время покинул Белый дом.

21 июля в отставку подал пресс-секретарь Шон Спайсер. Потом ушел руководитель аппарата Райнс Прибас.

Директора коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи уволили всего через 11 дней на должности.

Голос Америки

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
США
Глава ЦРУ рассказал о слабых местах России на войне
Глава ЦРУ: На месте Пригожина я бы не увольнял дегустатора, Путин – апостол расплаты
Директор ЦРУ заявил, что остается оптимистом относительно контрнаступления Украины
Последние новости
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: