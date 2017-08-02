Шабуніна взяли на військовий облік, а комісара й офіцера покарали

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін уже перебуває на військовому обліку, а військовослужбовців, які неналежним чином вручили йому повістку, покарано.

Про це йдеться у відповіді міністра оборони Степана Полторака на запит народного депутата Мустафи Найєма, наданій редакції "Української правди".

У Міноборони зазначили, що 7 червня 2017 року викликали Шабуніна до військового комісаріату, адже він вчасно не став на облік за місцем проживання. Водночас, керівник оперативного командування "Північ" 12 червня розпорядився провести службове розслідування.

У результаті встановлено, що "Шабуніну повістку було вручено поза межами відповідальності Дніпровського районного військового комісаріату", а бланки повісток "було оформлено неналежним чином".

"Ці порушення стали можливими в результаті недбалого виконання службових обов’язків посадовими особами Дніпровського РВК та їхнім низьким рівнем військових професійних знань", – сказано у відповіді, датованій 21 липня.

"За неналежне виконання своїх службових обов’язків військового комісара Дніпровського РВК полковника Орла О.В. та старшого офіцера відділення комплектування Дніпровського РВК майора Жураховського М.С. притягнуто до дисциплінарної відповідальності", – повідомив міністр.

Він також поінформував, що Шабуніна В. В. 14 липня було взято на військовий облік у Святошинському районному військкомісаріаті Києва.

Як відомо, 7 червня голова антикорупційної організації ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що до нього прийшли з повісткою троє людей, хоча він із 2000 року непридатний до служби за станом здоров’я.

Наступного дня, 8 червня, Шабунін прийшов до Дніпровського військкомату Києва – і з’ясував, що у військкомату немає до нього претензій.

Під комісаріатом активісту в обличчя пирснув із газового балончика Всеволод Філімоненко, який представляється журналістом видання "Голос народу".

Поза тим, 9 червня слідче управління Фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".

На початку квітня під будинком керівника ЦПК відбувся пікет, в організації якого Шабунін звинуватив Службу безпеки України. На його думку, таким чином ЦПК мстилися за позов з вимогою відкрити декларації керівництва СБУ.

У СБУ ж заявили, що потрапили на пікет під домом Шабуніна випадково, відпрацьовуючи тему проплачених мітингів.

Олена Рощенко, УП