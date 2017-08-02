У Запорізькій мерії не знають, хто і чому встановив вилучені СБУ відеокамери

У Запорізькій міськраді не знають, хто, коли та навіщо встановив вилучені СБУ під час обшуків відеокамери, але стверджують, що їх встановили законно.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міськради Володимир Головешко.

"Все, що було встановлено у приміщенні міської ради, було встановлено у відповідності до закону", - наголосив Головешко.

На запитання, хто, коли та чому встановив відеокамери, він відповів: "Не володію цією інформацією".

На уточнення, на підставі чого він стверджує, що відеокамери, вилучені правоохоронцями, встановили законно, Головешко відповів: "Тому що я це точно знаю".

Окрім того, Головешко зазначив, що обшуки проводили у кабінетах міського голови та його заступників.

Як повідомлялося, 1 серпня під час обшуків у Запорізькій міськраді СБУ знайшла несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження й відправили їх на експертизу.

Як пишуть "Новости Донбасса", СБУ підозрює, що хтось із кабінетів Запорізької міськради зливав інформацію бойовикам ОРДО.

Як відомо, у березні 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводили п'ять обшуків у Запорізькій області.

Олег Тверрдь, для УП