У Міноборони розповіли подробиці поранення бійця
У суботу один український боєць зазнав поранень внаслідок ворожого обстрілу в районі Бахмутської траси.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.
"За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, один боєць зазнав поранення. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу в районі Бахмутської траси", - сказав він.
Мотузяник також повідомив, що минулої доби на Луганському напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів, усі з легкого озброєння.
На Донецькому напрямку зафіксовано 16 обстрілів, половина з яких із важкої зброї.
"Щонайменше на 10 ворожих збройних провокацій українські війська відкривали вогонь у відповідь", - сказав він.
На Маріупольському напрямку відбулося 6 обстрілів.
Українська правда
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