У Міноборони розповіли подробиці поранення бійця

525 переглядів
Неділя, 20 серпня 2017, 12:59

У суботу один український боєць зазнав поранень внаслідок ворожого обстрілу в районі Бахмутської траси.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, один боєць зазнав поранення. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу в районі Бахмутської траси", - сказав він.

Мотузяник також повідомив, що минулої доби на Луганському напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів, усі з легкого озброєння.

На Донецькому напрямку зафіксовано 16 обстрілів, половина з яких із важкої зброї.

"Щонайменше на 10 ворожих збройних провокацій українські війська відкривали вогонь у відповідь", - сказав він.

На Маріупольському напрямку відбулося 6 обстрілів.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 30 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення 20 серпня 2017, 06:34
Бойовики обстріляли житловий сектор Зайцевого, згоріли будинки 20 серпня 2017, 00:31
У Донецьку вибухнула вантажівка з контрабандною зброєю - штаб 19 серпня 2017, 19:59
powered by lun.ua
Головні новини
Ситник: суди саботують справи, передані НАБУ і САП
Поліція знайшла авто Фацевича, угонщиків затримали
Український боксер Гвоздик нокаутував американця Бейкера
Доба в АТО: 30 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення
Усі новини
барселона

Чому після терактів у Барселоні користувачі завалили Twitter світлинами котів

відпочинок

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Європою