В Минобороны рассказали подробности ранения бойца
В субботу один украинский боец получил ранения в результате вражеского обстрела в районе Бахмутской трассы.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.
"За прошедшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, один боец получил ранение. Это произошло в результате вражеского обстрела в районе Бахмутской трассы", - сказал он.
Мотузяник также сообщил, что за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 8 вражеских обстрелов, все с легкого вооружения.
На Донецком направлении зафиксировано 16 обстрелов, половина из которых с тяжелого оружия.
"По меньшей мере на 10 вражеских вооруженных провокаций украинские войска открывали ответный огонь", - сказал он.
На Мариупольском направлении произошло 6 обстрелов.
Украинская правда