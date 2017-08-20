В Минобороны рассказали подробности ранения бойца

В субботу один украинский боец ​​получил ранения в результате вражеского обстрела в районе Бахмутской трассы.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"За прошедшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, один боец ​​получил ранение. Это произошло в результате вражеского обстрела в районе Бахмутской трассы", - сказал он.

Мотузяник также сообщил, что за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 8 вражеских обстрелов, все с легкого вооружения.

На Донецком направлении зафиксировано 16 обстрелов, половина из которых с тяжелого оружия.

"По меньшей мере на 10 вражеских вооруженных провокаций украинские войска открывали ответный огонь", - сказал он.

На Мариупольском направлении произошло 6 обстрелов.

Украинская правда