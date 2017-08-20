У Міноборони розповіли подробиці поранення бійця

У суботу один український боєць зазнав поранень внаслідок ворожого обстрілу в районі Бахмутської траси.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, один боєць зазнав поранення. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу в районі Бахмутської траси", - сказав він.

Мотузяник також повідомив, що минулої доби на Луганському напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів, усі з легкого озброєння.

На Донецькому напрямку зафіксовано 16 обстрілів, половина з яких із важкої зброї.

"Щонайменше на 10 ворожих збройних провокацій українські війська відкривали вогонь у відповідь", - сказав він.

На Маріупольському напрямку відбулося 6 обстрілів.

Українська правда