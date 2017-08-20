У викрадачів авто Фацевича знайшли підроблені посвідчення

У затриманих членів ОЗГ, яких підозрюють у викраденні автомобіля поліції, вилучено підроблені посвідчення співробітників органів виконавчої влади, поліції та пристрої для сканування та деблокуваня автосигналізацій.

Про це повідомляє департамент комунікацій Нацполіції.

Затримані спеціалізувалися на викраденні елітних автомобілів у Києві та області. Встановлено, що два тижні тому у м. Ірпінь вони викрали ще один автомобіль марки "Honda".

Всі фото прес-служби Нацполіції

Для знешкодження учасників групи, які нещодавно викрали поліцейське авто, оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини та Департамент карного розшуку Національної поліції України провели комплекс оперативно-розшукових заходів. Поліція встановила, що зловмисники переховували викрадений поліцейський автомобіль в житловому кооперативі на території Обухівського району Київщини.

У результаті поліцейські затримали двох раніше судимих киян віком 35 та 36 років під час їхньої спроби перегнати викрадений транспортний засіб з Обухівського району.

Дізнавшись про затримання своїх спільників, троє організаторів викрадень, жителі столиці віком 27, 29 та 38 років, намагалися втекти. При введеному поліцією плані "Перехоплення" оперативники карного розшуку затримали викрадачів авто за сприяння спецпризначенців поліції Житомирської області.

На даний час тривають обшуки. Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють їх на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Як повідомлялося, про затримання викрадачів поліцейського авто повідомив у неділю зранку голова Нацполіції Сергій Князєв.

18 серпня Князєв підтвердив викрадення службового автомобіля заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.