Військовий корабель ВМС США зіткнувся з торговим судном на схід від Сінгапуру.

Про це повідомила прес-служба ВМС США, передає Reuters.

Ракетний есмінець USS John S. McCain зіткнувся з судном Alnic MC, в той час як корабель прямував в порт у Сінгапурі. За попередньою інформацією військовий корабель отримав серйозні пошкодження однієї із сторін корми. На місце вирушила пошуково-рятувальна місія.

Як повідомляє Bloomberg, в результаті зіткнення, десять матросів пропали без вісти і п'ять отримали поранення.

Згідно з даними marinetraffic.com Alnic MC є ліберійським нафтовим танкером.

Як повідомлялося, в середині червня американський есмінець USS Fitzgerald зіткнувся з торговим судном біля берегів Японії. Тоді, в результаті затоплення спальних відсіків корабля, загинуло кілька американських військових моряків.