Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військовий корабель ВМС США зіткнувся з торговим судном

Понеділок, 21 серпня 2017, 04:13
Військовий корабель ВМС США зіткнувся з торговим судном

Військовий корабель ВМС США зіткнувся з торговим судном на схід від Сінгапуру.

Про це повідомила прес-служба ВМС США, передає Reuters.

Ракетний есмінець USS John S. McCain зіткнувся з судном Alnic MC, в той час як корабель прямував в порт у Сінгапурі. За попередньою інформацією військовий корабель отримав серйозні пошкодження однієї із сторін корми.

Згідно з повідомленням ВМС США, есмінець, використовуючи власні двигуни прямує в порт.

Як повідомляє Bloomberg, в результаті зіткнення десять матросів зникли без вісти і п'ять отримали поранення. На місце вирушила пошуково-рятувальна місія.

Згідно з даними marinetraffic.com Alnic MC є ліберійським нафтовим танкером. Він перевозив майже 12 000 тонн мазуту, але витоку не сталося, повідомив Reuters по телефону член екіпажу.

Як повідомлялося, в середині червня американський есмінець USS Fitzgerald зіткнувся з торговим судном біля берегів Японії. Тоді, в результаті затоплення спальних відсіків корабля, загинуло кілька американських військових моряків.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАСінгапур
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
США
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: