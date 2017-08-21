Военный корабль ВМС США столкнулся с торговым судном к востоку от Сингапура.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС США, передает Reuters.

Ракетный эсминец USS John S. McCain столкнулся с судном Alnic MC, в то время как корабль направлялся в порт в Сингапуре. По предварительной информации военный корабль получил серьезные повреждения одной из сторон кормы.

Согласно сообщению ВМС США, эсминец, используя собственные двигатели направляется в порт.

Как сообщает Bloomberg, в результате столкновения десять матросов пропали без вести и пять получили ранения. На место отправилась поисково-спасательная миссия.

Согласно данным marinetraffic.com Alnic MC является либерийским нефтяным танкером. Он перевозил почти 12 000 тонн мазута, но утечки не произошло, сообщил Reuters по телефону член экипажа.

Как сообщалось, в середине июня американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном возле берегов Японии. Тогда, в результате затопления спальных отсеков корабля, погибло несколько американских военных моряков.