Зустріч Волкера з Сурковим щодо України закриють для преси

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Понеділок, 21 серпня 2017, 09:39

Зустріч спецпредставника США по Україні Курта Волкера з представником Росії пройде 21 серпня в Мінську в закритому для преси форматі.

Про це повідомив РИА Новости прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик.

Раніше держдепартамент США повідомив про зустріч спецпредставника США по Україні Курта Волкера з представником Росії в Мінську 21 серпня, де планується обговорити російсько-українські відносини.

Держдеп не називав імені російського представника, але раніше з російської сторони діалог з США по Україні вів помічник президента Росії Владислав Сурков.

"Підтверджую, що така зустріч сьогодні відбудеться, вона пройде в закритому для преси форматі", – сказав Мирончик, відповідаючи на запитання про зустріч помічника президента Росії Суркова і спецпредставника США Волкера.

За даними дипломатичного джерела російського ЗМІ, зустріч представників Росії і США запланована орієнтовно на другу половину дня.

Теми: США Росія
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