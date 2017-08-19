США підтвердили зустріч Волкера із представником РФ, ймовірно, Сурковим

Спецпредставник Держдепу США з України Курт Волкер 21 серпня зустрінеться з представником російського уряду, щоб обговорити російсько-українські відносини.

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США.

Згідно із повідомленням, зустріч відбудеться у Мінську. Після цього Волкер відвідає Вільнюс для обговорення українського питання з урядом Литви.

Також у Держдепі повідомили, що 23 серпня Волкер повернеться в Україну щоб приєднатися до заходів за участі міністра оборони США Джеймса Меттіса, який прибуде в Київ 24 серпня, і обговорення подальших кроків для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Як відомо, переговорником російської сторони з питань України є помічник президента Росії Владислав Сурков.