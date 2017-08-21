Добкін зізнався, що їздить на арештованих авто
Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін користується майном, яке попередньо арештував суд.
Про це нардеп заявив у понеділок перед початком засідання апеляційного суду, де він оскаржує запобіжний захід.
"Деякі люди думають, що якщо майно арештоване, то воно конфісковане. Це не так. Я користуюся тими машинами, які під арештом, користуюся тими приміщеннями, які арештовані. А тим усім, що мені не належало - тим і не користуюся", - сказав нардеп.
"Там (в ухвалі про арешт майна - ред.) є багато помилок, там є майно, яке мені не належить", - зазначив Добкін.
Крім того, додав Добкін, розгляд апеляції щодо арешту майна відбудеться 4 вересня.
Як відомо, 4 серпня Печерський райсуд Києва заарештував 2 автомобіля, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб нардепа з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.
15 липня Печерський райсуд Києва заарештував самого Добкіна і встановив заставу в розмірі 50 млн гривень.
В діях нардепа правоохоронці бачать ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.
Депутат Ради Вадим Новинський (ОБ) і колишній віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков внесли заставу за Добкіна.
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Роман Кравець, УП
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