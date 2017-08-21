Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Добкін зізнався, що їздить на арештованих авто

Понеділок, 21 серпня 2017, 14:29

Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін користується майном, яке попередньо арештував суд.

Про це нардеп заявив у понеділок перед початком засідання апеляційного суду, де він оскаржує запобіжний захід.

"Деякі люди думають, що якщо майно арештоване, то воно конфісковане. Це не так. Я користуюся тими машинами, які під арештом, користуюся тими приміщеннями, які арештовані. А тим усім, що мені не належало - тим і не користуюся", - сказав нардеп.

"Там (в ухвалі про арешт майна - ред.) є багато помилок, там є майно, яке мені не належить", - зазначив Добкін.

Крім того, додав Добкін, розгляд апеляції щодо арешту майна відбудеться 4 вересня.

 
Михайло Добкін каже, що арешт майна йому не стане на заваді
фото романа кравця

Як відомо, 4 серпня Печерський райсуд Києва заарештував 2 автомобіля, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб нардепа з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

15 липня Печерський райсуд Києва заарештував самого Добкіна і встановив заставу в розмірі 50 млн гривень.

В діях нардепа правоохоронці бачать ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Депутат Ради Вадим Новинський (ОБ) і колишній віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков внесли заставу за Добкіна.

Читайте також: "Махінації з нудним обличчям. У чому ГПУ звинувачує Добкіна".

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Добкінарештсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Добкін
Добкін, який фотографувався у формі і з автоматом, не служить ні в ЗСУ, ні в НГУ, ні в поліції – нардеп
Як виростають цінності: у Харкові замість "пабєдобєсія" – червоний мак
Онуфрій дав Добкіну ступінь диякона УПЦ МП
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: