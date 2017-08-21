Добкін зізнався, що їздить на арештованих авто

Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін користується майном, яке попередньо арештував суд.

Про це нардеп заявив у понеділок перед початком засідання апеляційного суду, де він оскаржує запобіжний захід.

"Деякі люди думають, що якщо майно арештоване, то воно конфісковане. Це не так. Я користуюся тими машинами, які під арештом, користуюся тими приміщеннями, які арештовані. А тим усім, що мені не належало - тим і не користуюся", - сказав нардеп.

"Там (в ухвалі про арешт майна - ред.) є багато помилок, там є майно, яке мені не належить", - зазначив Добкін.

Крім того, додав Добкін, розгляд апеляції щодо арешту майна відбудеться 4 вересня.

Михайло Добкін каже, що арешт майна йому не стане на заваді фото романа кравця

Як відомо, 4 серпня Печерський райсуд Києва заарештував 2 автомобіля, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб нардепа з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

15 липня Печерський райсуд Києва заарештував самого Добкіна і встановив заставу в розмірі 50 млн гривень.

В діях нардепа правоохоронці бачать ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Депутат Ради Вадим Новинський (ОБ) і колишній віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков внесли заставу за Добкіна.

Читайте також: "Махінації з нудним обличчям. У чому ГПУ звинувачує Добкіна".

Роман Кравець, УП