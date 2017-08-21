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Добкин признался, что ездит на арестованных авто

Понедельник, 21 августа 2017, 14:29

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин пользуется имуществом, которое предварительно арестовал суд.

Об этом нардеп заявил в понедельник перед началом заседания апелляционного суда, где он оспаривает меру пресечения.

"Некоторые люди думают, что если имущество арестовано, то оно конфисковано. Это не так. Я пользуюсь теми машинами, которые под арестом, пользуюсь теми помещениями, которые арестованы. А всем тем, что мне не полагалось - тем и не пользуюсь", - сказал нардеп.

"Там (в постановлении об аресте имущества - ред.) есть много ошибок, там есть имущество, которое мне не принадлежит", - отметил Добкин.

Кроме того, добавил Добкин, рассмотрение апелляции по аресту имущества состоится 4 сентября.

 
Михаил Добкин говорит, что арест имущества ему не помеха
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Как известно, 4 августа Печерский райсуд Киева арестовал 2 автомобиля, 2 дома, земельный участок и винный погреб нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

15 июля Печерский райсуд Киева арестовал самого Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен.

В действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Депутат Рады Вадим Новинский (ОБ) и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников внесли залог за Добкина.

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Роман Кравець, УП

Темы: Добкинарестсуд
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