Сурков і Волкер озвучили "свіжі ідеї" щодо України

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Понеділок, 21 серпня 2017, 18:36

Зустріч помічника президента РФ Владислава Суркова зі спецпредставником США щодо України Куртом Волкером у Мінську носила ознайомчий характер.

Про це повідомило російському "Интерфаксу" поінформоване джерело.

"Зустріч була стриманою, носила скоріше робочий ознайомчий характер. Сторони з повагою, уважно вислухали позиції один одного", – сказав співрозмовник агенції.

При цьому Сурков задоволений зустріччю, повідомляє ТАСС.

"Ми погодилися, що поточна ситуація на південному сході України не може влаштовувати ні сторони конфлікту, ні зовнішні сили, що сприяють врегулюванню", – сказав він за підсумками переговорів.

За словами Суркова, "дискусія велася в тоні взаємної поваги та зацікавленості, чесно, серйозно, без ілюзій і упередженості".

"Прихильність мінським угодам під сумнів не ставилася: обидві сторони запропонували свіжі ідеї і новаторські підходи щодо їх реалізації", – запевнив помічник Володимира Путіна.

"Домовилися про продовження спільної роботи. Визначили теми для наступної зустрічі. Погодилися з тим, що мирний процес і на політичному треку, і у сфері безпеки може і має йти швидше", – сказав він.

"Хороша зустріч", – підсумував Сурков.

Теми: Росія США Мінські угоди
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