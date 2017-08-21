XCoal Energy and Resources відправила в Україну перше вугілля

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Понеділок, 21 серпня 2017, 22:07

Американська гірничодобувна компанія XCoal Energy and Resources відправила в Україну першу партію антрацитового вугілля обсягом 85 тисяч тонн.

Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий під час прямої трансляції на сторінці посольства у Facebook, передають "Українські новини".

"Сьогодні дуже важливий день, тому що сьогодні ми маємо перше відвантаження антрацитового вугілля з США, що надійшло з Пенсільванії й відвантажується тут, у Балтіморі (штат Меріленд)... Це серйозний початок тих домовленостей, які були досягнуті Президентом Петром Порошенком під час візиту в США", – сказала він.

Зі слів Чалого, поставка вугілля зі США є запорукою енергетичної безпеки України.

Посол зазначив, що ціна наступних партій може бути переглянута й знижена.

Як відомо, наприкінці липня державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" домовилася про поставку антрацитового вугілля з гірничодобувною компанією XCoal Energy and Resources (Пенсільванія, США).

Американська компанія поставить в Україну близько 700 тисяч тонн антрацитового вугілля і 1-а партія обсягом 85 тис. тонн повинна прибути в Україну вже у вересні.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що закупівля вугілля в Сполучених Штатах Америки є виправданим кроком.

Теми: вугілля США
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