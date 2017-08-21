XCoal Energy and Resources отправила в Украину первый уголь

Американская горнодобывающая компания XCoal Energy and Resources (отправила в Украину первую партию антрацитового угля объемом 85 тысяч тонн.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в ходе прямой трансляции на странице посольства в Facebook.

"Сегодня очень важный день, потому что сегодня мы имеем первую отгрузку антрацитового угля из США, который пришел из Пенсильвании и отгружается тут, в Балтиморе (штат Мэриленд)... Это серьезное начало тех договоренностей, которые были достигнуты президентом Петром Порошенко в ходе визита в США", – сказала он.

По словам Чалого, поставка угля из США является залогом энергетической безопасности Украины, передают "Українські новини".

Посол отметил, что цена следующих партий может быть пересмотрена и снижена.

Первая партия угля, загруженная в порту Балтимор, должна прийти в одесской порт ориентировочно через 3 недели.

У США вантажать вугілля, яке сьогодні відправиться в Україну. В одеській порт перша партія має надійти десь за три тижні pic.twitter.com/TrAYQww2ld — Голоc Амepики (@chastime) August 21, 2017

Вугілля вантажиться зі швидкістю 5 тисяч тон на годину pic.twitter.com/RDGkJnklIT — Голоc Амepики (@chastime) August 21, 2017

Как известно, в конце июля государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" договорилась о поставке антрацитового угля с горнодобывающей компанией XCoal Energy and Resources (Пенсильвания, США).

Американская компания поставит в Украину около 700 тысяч тонн антрацитового угля и 1-я партия объемом 85 тыс. тонн должна прибыть в Украину уже в сентябре.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что закупка угля в Соединенных Штатах Америки является оправданным шагом.