XCoal Energy and Resources відправила в Україну перше вугілля
Американська гірничодобувна компанія XCoal Energy and Resources відправила в Україну першу партію антрацитового вугілля обсягом 85 тисяч тонн.
Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий під час прямої трансляції на сторінці посольства у Facebook.
"Сьогодні дуже важливий день, тому що сьогодні ми маємо перше відвантаження антрацитового вугілля з США, що надійшло з Пенсільванії й відвантажується тут, у Балтіморі (штат Меріленд)... Це серйозний початок тих домовленостей, які були досягнуті президентом Петром Порошенком під час візиту в США", – сказала він.
Зі слів Чалого, поставка вугілля зі США є запорукою енергетичної безпеки України, передають "Українські новини".
Посол зазначив, що ціна наступних партій може бути переглянута й знижена.
Перша партія вугілля, завантажена в порту Балтимор, має прийти в одеській порт орієнтовно за 3 тижні.
У США вантажать вугілля, яке сьогодні відправиться в Україну. В одеській порт перша партія має надійти десь за три тижні pic.twitter.com/TrAYQww2ld— Голоc Амepики (@chastime) August 21, 2017
Вугілля вантажиться зі швидкістю 5 тисяч тон на годину pic.twitter.com/RDGkJnklIT— Голоc Амepики (@chastime) August 21, 2017
Як відомо, наприкінці липня державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" домовилася про поставку антрацитового вугілля з гірничодобувною компанією XCoal Energy and Resources (Пенсільванія, США).
Американська компанія поставить в Україну близько 700 тисяч тонн антрацитового вугілля і 1-а партія обсягом 85 тис. тонн повинна прибути в Україну вже у вересні.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що закупівля вугілля в Сполучених Штатах Америки є виправданим кроком.