Ляшко хоче стріляти в Саакашвілі на кордоні
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко хоче, щоб прикордонники стріляли у колишнього президента Грузії екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі, якщо той спробує перетнути кордон.
Про це він написав написав уже двічі на своїй сторінці у Facebook.
Ляшко заявив, що "тільки вороги України або лохи можуть повестися на істеричні заклики Саакашвілі допомогти йому прорвати український кордон".
"Саакашвілі незадоволений рішенням свого корєша Порошенка забрати в нього паспорт, який він незаконно отримав?! Наймай найкращих адвокатів і йди судись! Але кордони моєї країни - священні, недоторкані і на замку! Тому звертаюся до наших героїчних прикордонників без жодного вагання стріляти на ураження проти кожного, хто прориває кордон", - написав він.
Водночас Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook заявив, що закликами Ляшка має зайнятися Генпрокуратура України.
"Я б не звернув увагу на заяву цієї істерички, але я добре пам'ятаю, що позбавили мене громадянства формально після звернення Ляшка, а також одного із членів його фракції… Я хочу звернутися до Генерального прокурора Луценка. Ви дуже швидко реагуєте на заяви справжніх опозиціонерів. Те що зробив Ляшко, ця дія передбачає покарання кримінальним кодексом України. За це передбачено від 2 до 5 років позбавлення свободи", - заявив він.
Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.
Формальною підставою для припинення громадянства стало нібито приховування ним у 2015 році інформації про кримінальні справи проти нього у Грузії.
Зараз Саакашвілі перебуває в Польщі і збирається повернутися до України 10 вересня.
Однак українські прикордонники не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт Саакашвілі вже недійсний.
Українська правда
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