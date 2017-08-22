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Ляшко хочет стрелять в Саакашвили на границе

Вторник, 22 августа 2017, 14:25

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко хочет, чтобы пограничники стреляли в бывшего президента Грузии экс-главу Одесской областной государственной администрации Саакашвили, если тот попытается пересечь границу.

Об этом он написал написал уже дважды на своей странице в Facebook.

Ляшко заявил, что "только враги Украины или лохи могут поступить на истерические призывы Саакашвили помочь ему прорвать украинскую границу".

"Саакашвили недоволен решением своего кореша Порошенко забрать у него паспорт, который он незаконно получил?! Нанимай лучших адвокатов и иди судись! Но границы моей страны - священные, неприкосновенные и на замке! Поэтому обращаюсь к нашим героических пограничникам без колебания стрелять на поражение против каждого, кто прорывает границу", - написал он.

В то же время Саакашвили на своей странице в Facebook заявил, что призывами Ляшко должна заняться Генпрокуратура Украины.

"Я бы не обратил внимание на заявление этой истерички, но я хорошо помню, что лишили меня гражданства формально после обращения Ляшко, а также одного из членов его фракции... Я хочу обратиться к Генеральному прокурору Луценко. Вы очень быстро реагируете на заявления настоящих оппозиционеров. То что сделал Ляшко, это действие предусматривает наказание уголовным кодексом Украины. За это предусмотрено от 2 до 5 лет лишения свободы", - заявил он.

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытия им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.

Сейчас Саакашвили находится в Польше и собирается вернуться в Украину 10 сентября.

Однако украинские пограничники не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.

Украинская правда

Темы: Ляшко ОлегСаакашвилигражданство
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