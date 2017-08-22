Порошенко в США оголосить про необхідність миротворців на Донбасі
Президент Петро Порошенко має намір ініціювати введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбас на сесії Генеральної асамблеї ООН в США у вересні.
Про це він сказав, виступаючи у вівторок у Сєверодонецьку.
"Питання миротворчої місії ООН і озброєної місії ОБСЄ просувається досить важко. Все упирається в категоричне небажання Російської Федерації встановити мир на Донбасі", - сказав він.
"Але я впевнений, вода камінь точить. Тому ідею з миротворцями я збираюся наступного місяця презентувати в Нью-Йорку на сесії генеральної асамблеї ООН", - додав Порошенко.
Він підкреслив, що країна-агресор є постійним членом Радбезу ООН і володіє правом вето.
"Але це не значить, що ми не повинні прагнути такого рішення", - додав він.
Як відомо, у червні 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Закону "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".
Олександр Шумілін, УП
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