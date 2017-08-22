Порошенко в США оголосить про необхідність миротворців на Донбасі

573 перегляди
Вівторок, 22 серпня 2017, 19:05

Президент Петро Порошенко має намір ініціювати введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбас на сесії Генеральної асамблеї ООН в США у вересні.

Про це він сказав, виступаючи у вівторок у Сєверодонецьку.

"Питання миротворчої місії ООН і озброєної місії ОБСЄ просувається досить важко. Все упирається в категоричне небажання Російської Федерації встановити мир на Донбасі", - сказав він.

"Але я впевнений, вода камінь точить. Тому ідею з миротворцями я збираюся наступного місяця презентувати в Нью-Йорку на сесії генеральної асамблеї ООН", - додав Порошенко.

Він підкреслив, що країна-агресор є постійним членом Радбезу ООН і володіє правом вето.

"Але це не значить, що ми не повинні прагнути такого рішення", - додав він.

Як відомо, у червні 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Закону "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".   

Олександр Шумілін, УП    

Теми: США Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Скоро "нормандська четвірка" поговорить про Україну 22 серпня 2017, 14:38
США не поширили на Крим відміну віз для РФ, але треба їхати до Києва 22 серпня 2017, 12:23
Генерал-посол Володимира Путіна: як підсанкційний дипломат очолив місію Росії в США 22 серпня 2017, 12:12
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко в США оголосить про необхідність миротворців на Донбасі
Порошенко ввечері поговорить з лідерами країн "нормандського формату"
СБУ таки не рекомендує проводити футбольний матч у Маріуполі
ГПУ оприлюднила відео катувань в одеському СІЗО
Усі новини
Художник зсередини

Як виглядають майстерні українських художників

TEDx

Соціолог пояснила, чому страх, сором і вразливість – ознаки щастя