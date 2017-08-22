Росія погрожує США новими санкціями у відповідь

Росія заявила, що приступає до опрацювання "неминучих заходів у відповідь" на розширення антиросійських санкцій США.



Про це йдеться в заяві заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, розміщеному 22 серпня на сайті МЗС РФ.



На думку російського зовнішньополітичного відомства, Вашингтон знову "наступив на ті самі граблі": Мінфін США ухвалив 22 серпня рішення розширити антиросійські санкційні списки - цього разу за північнокорейським сюжетом. Під обмеження потрапили 4 росіянина і одна компанія.

"Заданий ще Адміністрацією Обами "тренд" на послідовний розвал двосторонніх відносин продовжено. З моменту приходу в Білий дім нової команди це вже четвертий подібний ексцес", – йдеться в повідомленні.



"Все ж не втрачаємо надії, що голос розуму рано чи пізно візьме гору і наші американські колеги усвідомлюють безперспективність і згубність подальшого розкручування спіралі санкцій. Тим часом починаємо опрацювання неминучих в цій ситуації заходів у відповідь", – резюмують в МЗС РФ.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що саме Росія розповсюдила серед представників воєнно-дипломатичного корпусу чутки, що північнокорейська ракета була розроблена за допомогою українських фахівців.

Українська правда