Росія погрожує США новими санкціями у відповідь

1712 переглядів
Вівторок, 22 серпня 2017, 22:52

Росія заявила, що приступає до опрацювання "неминучих заходів у відповідь" на розширення антиросійських санкцій США.

Про це йдеться в заяві заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, розміщеному 22 серпня на сайті МЗС РФ.

На думку російського зовнішньополітичного відомства, Вашингтон знову "наступив на ті самі граблі": Мінфін США ухвалив 22 серпня рішення розширити антиросійські санкційні списки - цього разу за північнокорейським сюжетом. Під обмеження потрапили 4 росіянина і одна компанія.

"Заданий ще Адміністрацією Обами "тренд" на послідовний розвал двосторонніх відносин продовжено. З моменту приходу в Білий дім нової команди це вже четвертий подібний ексцес", – йдеться в повідомленні.

"Все ж не втрачаємо надії, що голос розуму рано чи пізно візьме гору і наші американські колеги усвідомлюють безперспективність і згубність подальшого розкручування спіралі санкцій. Тим часом починаємо опрацювання неминучих в цій ситуації заходів у відповідь", – резюмують в МЗС РФ.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що саме Росія розповсюдила серед представників воєнно-дипломатичного корпусу чутки, що північнокорейська ракета була розроблена за допомогою українських фахівців.

Українська правда

Теми: Росія санкції США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Білорусь летять російські винищувачі 22 серпня 2017, 20:06
США внесли у санкційний список проти КНДР чотирьох росіян і компанію з РФ 22 серпня 2017, 19:14
Брехню про українські двигуни в КНДР поширила Росія – Турчинов 22 серпня 2017, 16:33
powered by lun.ua
Головні новини
OVERTIME: Головні події дня в економіці
Глава департаменту поліції охорони погорів на хабарі 96 тисяч – офіційно
Найголовніше за день
Геращенко: Димінського запросили на допит – він полетів до Женеви
Усі новини
здоров'я

9 звичок, які шкодять вашій рівній спині

здоров'я

13 причин, чому набрякають ваші ноги