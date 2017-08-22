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Брехню про українські двигуни в КНДР поширила Росія – Турчинов

Вівторок, 22 серпня 2017, 16:33
Брехню про українські двигуни в КНДР поширила Росія – Турчинов

Росія розповсюдила серед представників воєнно-дипломатичного корпусу чутки, що північнокорейська ракета розроблена за допомогою українських фахівців.

Про це йдеться у доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

"За інформацією нашої розвідки, на початку червня 2017 року російська сторона в ініціативному порядку розповсюдила серед окремих представників воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованого в Москві, позиційний матеріал стосовно того, що північнокорейська ракета розроблена за допомогою українських фахівців", - йдеться в документі.

За словами Турчинова, оскільки у російських спецслужб є зв'язки з експертами та журналістами різних країн, у даному випадку вони використали для дискредитації України американського експерта Майкла Еллемана, сім'я якого має дуже тісні стосунки з ключовими посадовими особами російських спецслужб.

"Еллеман був цинічно використаний російськими спецслужбами як одна з багатьох ланок заздалегідь налагодженої РФ системи розповсюдження провокативної інформації", - йдеться в заяві.

Секретар СНБО повідомив, що для нейтралізації негативних наслідків вищезгаданої публікації в New York Times Україна підготувала рекомендації відповідним державним органам.

"Робоча група з питань перевірки інформації, викладеної у статті видання New York Times, вважає журналістський матеріал від 14 серпня 2017 року елементом інформаційного прикриття та відволікання уваги світової спільноти від імовірної участі РФ у реалізації північнокорейських ракетних програм", - наголошується в повідомленні.

Резюмуючи викладене, Турчинов зазначив, робоча група одноголосно дійшла висновку, які "повністю спростовують причетність України до реалізації програм з розробки балістичних ракет Північної Кореї".

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ ініціювати розгляд непричетності України до ракетної програми в Північній Кореї на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Раніше видання The New York Times написало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу.

Українська правда

Теми: РНБОТурчиновПівнічна КореяскандалРосія
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