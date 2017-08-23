Білорусь запросила Україну спостерігати за навчаннями "Захід-2017"

340 переглядів
Середа, 23 серпня 2017, 01:22

Міністерство оборони Білорусі запросило Україну і ще кілька держав направити спостерігачів на спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017", що мають відбутися на білоруській території 14–20 вересня.

Про це пише Радіо Свобода.

Як мовиться в повідомленні, загалом запрошені спостерігачі із семи країн: України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Швеції і Норвегії.

За повідомленням міністерства, запрошення надіслане відповідно до так званого Віденського документу 2011 року, що вимагає повідомляти іншу сторону про навчання з участю понад 9 тисячі осіб і забезпечувати обов’язкову інспекцію іншої сторони при навчаннях із участю понад 13 тисяч осіб.

Росія і Білорусь заявляють, що в нинішніх навчаннях візьме участь 12 тисяч 700 військовослужбовців.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання "Захід-2017" для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну.

Зокрема, за оцінками уряду Литви, Москва може залучити до цих навчань значно більше своїх військ, ніж заявлено, – можливо, до ста тисяч. Росія заперечує такі плани.

Теми: Білорусь Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Білорусь летять російські винищувачі 22 серпня 2017, 20:06
"Запад-2017": Путін брязкає зброєю на кордоні з НАТО 21 серпня 2017, 10:30
На Житомирщині біля кордону з Білоруссю загорілися 120 га заповідника 20 серпня 2017, 22:28
powered by lun.ua
Головні новини
OVERTIME: Головні події дня в економіці
Глава департаменту поліції охорони погорів на хабарі 96 тисяч – офіційно
Найголовніше за день
Геращенко: Димінського запросили на допит – він полетів до Женеви
Усі новини

5 ініціатив, які прилаштовують бездомних собак і котів

Художник зсередини

Як виглядають майстерні українських художників