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Білорусь запросила Україну спостерігати за навчаннями "Захід-2017"

Середа, 23 серпня 2017, 01:22

Міністерство оборони Білорусі запросило Україну і ще кілька держав направити спостерігачів на спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017", що мають відбутися на білоруській території 14–20 вересня.

Про це пише Радіо Свобода.

Як мовиться в повідомленні, загалом запрошені спостерігачі із семи країн: України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Швеції і Норвегії.

За повідомленням міністерства, запрошення надіслане відповідно до так званого Віденського документу 2011 року, що вимагає повідомляти іншу сторону про навчання з участю понад 9 тисячі осіб і забезпечувати обов’язкову інспекцію іншої сторони при навчаннях із участю понад 13 тисяч осіб.

Росія і Білорусь заявляють, що в нинішніх навчаннях візьме участь 12 тисяч 700 військовослужбовців.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання "Захід-2017" для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну.

Зокрема, за оцінками уряду Литви, Москва може залучити до цих навчань значно більше своїх військ, ніж заявлено, – можливо, до ста тисяч. Росія заперечує такі плани.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосія
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