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Беларусь пригласила Украину наблюдать за учениями "Запад-2017"

Среда, 23 августа 2017, 01:22

Министерство обороны Беларуси пригласило Украину и еще несколько государств направить наблюдателей на совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", которые должны состояться на белорусской территории 14-20 сентября.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как говорится в сообщении, в целом приглашены наблюдатели из семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии.

По сообщению министерства, приглашение направлено соответствии с так называемым Венским документом 2011 года, который требует уведомлять другую сторону об учениях с участием более 9 тысяч человек и обеспечивать обязательную инспекцию другой стороны при учениях с участием более 13 000 человек.

Россия и Беларусь заявляют, что в нынешних учениях примет участие 12 тысяч 700 военнослужащих.

Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украину, беспокоятся, что Россия может использовать учения "Запад-2017" для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину.

В частности, по оценкам правительства Литвы, Москва может привлечь к этим учениям значительно больше своих войск, чем заявлено, - возможно, до ста тысяч. Россия отрицает такие планы.

Темы: БеларусьРосcия
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