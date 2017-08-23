У Мінську погодили новий режим тиші на Донбасі

Трьохстороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю представників ОРДЛО підтвердила прихильність введення режиму припинення вогню на Донбасі з 00.00 25 серпня.

Про це повідомила прес-секретар другого президента України, представника Києва в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"Сторони зобов'язуються вжити всіх необхідних заходів для забезпечення стійкого режиму припинення вогню. З метою моніторингу боку також зобов'язуються забезпечити надійний і безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандату", - повідомила вона.

Також Оліфер повідомила, що Київ вимагаємо від ОРДЛО припинити агресію і погрози по відношенню до спостерігачів місії і покарати на території ОРДЛО винних в загибелі співробітника СММ ОБСЄ в квітні 2017 року.

Вона також повідомила, що обмін заручниками залишається заблокованим через позицію бойовиків.

"Їх представники хочуть звільнення 42 осіб, які не мають ніякого відношення до подій на Донбасі", - написала вона.

Українська правда