Кортеж генсека НАТО потрапив в ДТП у Варшаві
Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга потрапив в ДТП в Варшаві.
Про це, посилаючись на польський телеканал RMF24, пише Ліга.net.
"Інцидент стався на перетині вулиці Жвірки і Вігури і вулиці Гинека. Поліцейський автомобіль, який супроводжував колону, зіткнувся з фургоном", - йдеться в повідомленні.
У машину поліції, яка супроводжувала кортеж, врізався збоку фургон. Поліцейське авто винесло на тротуар, на якому воно збило пішохода. Одного з двох постраждалих поліцейських рятувальники за допомогою спецтехніки вирізали з автомобіля. Також госпіталізований водій фургона. Життю генсека нічого не загрожувало і колона продовжила рух.
Столтенберг перебуває з дводенним візитом в Польщі. Він уже встиг зустрітися з президентом Анджеєм Дудою. Серед обговорюваних тем була безпека східного крила Альянсу і маневрів Захід-2017 в Білорусі.
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