Кортеж генсека НАТО потрапив в ДТП у Варшаві

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 00:59

Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга потрапив в ДТП в Варшаві.

Про це, посилаючись на польський телеканал RMF24, пише Ліга.net.

"Інцидент стався на перетині вулиці Жвірки і Вігури і вулиці Гинека. Поліцейський автомобіль, який супроводжував колону, зіткнувся з фургоном", - йдеться в повідомленні.

У машину поліції, яка супроводжувала кортеж, врізався збоку фургон. Поліцейське авто винесло на тротуар, на якому воно збило пішохода. Одного з двох постраждалих поліцейських рятувальники за допомогою спецтехніки вирізали з автомобіля. Також госпіталізований водій фургона. Життю генсека нічого не загрожувало і колона продовжила рух.

 
Фото: PAP/Rafał Guz
 

Столтенберг перебуває з дводенним візитом в Польщі. Він уже встиг зустрітися з президентом Анджеєм Дудою. Серед обговорюваних тем була безпека східного крила Альянсу і маневрів Захід-2017 в Білорусі.

Теми: Польща НАТО
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