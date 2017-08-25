Кортеж генсека НАТО потрапив в ДТП у Варшаві

Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга потрапив в ДТП в Варшаві.

Про це, посилаючись на польський телеканал RMF24, пише Ліга.net.

"Інцидент стався на перетині вулиці Жвірки і Вігури і вулиці Гинека. Поліцейський автомобіль, який супроводжував колону, зіткнувся з фургоном", - йдеться в повідомленні.

У машину поліції, яка супроводжувала кортеж, врізався збоку фургон. Поліцейське авто винесло на тротуар, на якому воно збило пішохода. Одного з двох постраждалих поліцейських рятувальники за допомогою спецтехніки вирізали з автомобіля. Також госпіталізований водій фургона. Життю генсека нічого не загрожувало і колона продовжила рух.

Фото: PAP/Rafał Guz

Столтенберг перебуває з дводенним візитом в Польщі. Він уже встиг зустрітися з президентом Анджеєм Дудою. Серед обговорюваних тем була безпека східного крила Альянсу і маневрів Захід-2017 в Білорусі.

Як повідомлялося, у цей же день екс-президент Польщі Лех Валенса потрапив у ДТП в Гданську.