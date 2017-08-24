Лех Валенса потрапив у ДТП в Гданську

Екс-президент Польщі Лех Валенса потрапив у ДТП.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на польські ЗМІ.

Аварія сталася в четвер у Гданську, місті на півночі Польщі, де живе Валенса.

Відзначається, що 73-річний Валенса їхав на державному автомобілі, що є привілеєм для колишніх президентів.

Бюро з захисту прав людини підтвердило інформацію про подію і заявило, що в результаті аварії ніхто не постраждав. Там також повідомили, що аварія була спричинена іншим автомобілем.

Як повідомлялося, слідчий відділ Інституту національної пам'яті Польщі розпочав кримінальне провадження проти колишнього президента Польщі Леха Валенси через надання ним завідомо неправдивих показів.

Він заперечує свою провину.