Фірташ подарує окупантам базу відпочинку за борги "Кримського титану" - РосЗМІ

Дмитро Фірташ віддасть базу відпочинку "Хвиля", де окупанти проводять кремлівський форум "Таврида", в обмін на списання боргів пов'язаного з ним заводу "Кримський титан".

Про це, посилаючись на неназваних чиновників, пише РБК.

"Розташована на Бакальській косі Криму база відпочинку "Хвиля", де проводиться молодіжний форум "Таврида", перейде у власність республіки від українського бізнесмена, власника Group DF Дмитра Фірташа" - йдеться в повідомленні

Як пише видання, інформацію про такі переговори підтвердило джерело в окупаційному уряді і співрозмовник, близький до керівництва заводу "Кримський титан" (саме йому належить база "Хвиля"). Завод в свою чергу належить структурам, близьким до Дмитра Фірташа.

Джерело повідомило, що у заводу "Кримський титан" - найбільшого виробника діоксиду титану в Східній Європі - серйозні заборгованості перед кримським бюджетом. Перехід бази "Хвиля" під контроль окупантів може стати способом врегулювання боргів.

Як повідомлялося, "Кримський титан" після анексії Росією Криму був переданий в оренду московській компанії ТОВ "Титанові інвестиції", засновником якої є кіпрська компанія "Летан Інвестментс лімітед" та громадянин Росії Олександр Ємелін - давній знайомий Фірташа.

На цю ж фірму зареєстрована австрійська компанія Group DF International. Таким чином, де-факто завод залишався власністю українського олігарха.

Нещодавно лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що сировина і електроенергія на завод Фірташа досі надходить з материкової України. За його словами, цим питанням займається РНБО.