Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РосСМИ: Фирташ подарит оккупантам базу отдыха за долги "Крымского титана"

Пятница, 25 августа 2017, 01:55
РосСМИ: Фирташ подарит оккупантам базу отдыха за долги Крымского титана

Дмитрий Фирташ отдаст базу отдыха "Волна", где оккупанты проводят кремлевский форум "Таврида", в обмен на списание долгов связанного с ним завода "Крымский титан". 

Об этом, ссылаясь на неназванных чиновников, пишет РБК.

"Расположенная на Бакальской косе Крыма база отдыха "Волна", где проводится молодежный форум "Таврида", перейдет в собственность республики от украинского бизнесмена, владельца Group DF Дмитрия Фирташа" - говорится в сообщении

Как пишет издание, информацию о таких переговорах подтвердил источник в оккупационном правительстве и собеседник, близкий к руководству завода "Крымский титан" (именно ему принадлежит база "Волна"). Завод в свою очередь принадлежит структурам, близким к Дмитрию Фирташу.

Источник сообщил, что у завода "Крымский титан" — крупнейшего производителя диоксида титана в Восточной Европе — серьезные задолженности перед крымским бюджетом. Переход базы "Волна" под контроль оккупантов может стать способом урегулирования долгов.

Как сообщалось, "Крымский титан", который после аннексии Россией Крыма, был передан в аренду московской компании ООО "Титановые инвестиции", основателем которой является кипрская компания "Летан Инвестментс лимитед" и гражданин России Александр Емелин - давний знакомый Фирташа.

На эту же фирму зарегистрирована австрийская компания Group DF International. Таким образом, де-факто завод оставался собственностью украинского олигарха.

Недавно лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что сырье и электроэнергия на завод Фирташа до сих пор поступает с материковой Украины. По его словам, этим вопросом занимается СНБО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФирташКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Фирташ
В UNIDO говорят, что Фирташ не аккредитован при их организации
Еще три облгаза Фирташа присоединили к Группе Нафтогаз
Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции - DW
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: