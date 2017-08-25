РосСМИ: Фирташ подарит оккупантам базу отдыха за долги "Крымского титана"

Дмитрий Фирташ отдаст базу отдыха "Волна", где оккупанты проводят кремлевский форум "Таврида", в обмен на списание долгов связанного с ним завода "Крымский титан".

Об этом, ссылаясь на неназванных чиновников, пишет РБК.

"Расположенная на Бакальской косе Крыма база отдыха "Волна", где проводится молодежный форум "Таврида", перейдет в собственность республики от украинского бизнесмена, владельца Group DF Дмитрия Фирташа" - говорится в сообщении



Как пишет издание, информацию о таких переговорах подтвердил источник в оккупационном правительстве и собеседник, близкий к руководству завода "Крымский титан" (именно ему принадлежит база "Волна"). Завод в свою очередь принадлежит структурам, близким к Дмитрию Фирташу.

Источник сообщил, что у завода "Крымский титан" — крупнейшего производителя диоксида титана в Восточной Европе — серьезные задолженности перед крымским бюджетом. Переход базы "Волна" под контроль оккупантов может стать способом урегулирования долгов.

Как сообщалось, "Крымский титан", который после аннексии Россией Крыма, был передан в аренду московской компании ООО "Титановые инвестиции", основателем которой является кипрская компания "Летан Инвестментс лимитед" и гражданин России Александр Емелин - давний знакомый Фирташа.

На эту же фирму зарегистрирована австрийская компания Group DF International. Таким образом, де-факто завод оставался собственностью украинского олигарха.

Недавно лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что сырье и электроэнергия на завод Фирташа до сих пор поступает с материковой Украины. По его словам, этим вопросом занимается СНБО.