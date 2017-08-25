Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фірташ подарує окупантам базу відпочинку за борги "Кримського титану" - РосЗМІ

П'ятниця, 25 серпня 2017, 01:55
Фірташ подарує окупантам базу відпочинку за борги Кримського титану - РосЗМІ

Дмитро Фірташ віддасть базу відпочинку "Хвиля", де окупанти проводять кремлівський форум "Таврида", в обмін на списання боргів пов'язаного з ним заводу "Кримський титан".

Про це, посилаючись на неназваних чиновників, пише РБК.

"Розташована на Бакальській косі Криму база відпочинку "Хвиля", де проводиться молодіжний форум "Таврида", перейде у власність республіки від українського бізнесмена, власника Group DF Дмитра Фірташа" - йдеться в повідомленні

Як пише видання, інформацію про такі переговори підтвердило джерело в окупаційному уряді і співрозмовник, близький до керівництва заводу "Кримський титан" (саме йому належить база "Хвиля"). Завод в свою чергу належить структурам, близьким до Дмитра Фірташа.

Джерело повідомило, що у заводу "Кримський титан" - найбільшого виробника діоксиду титану в Східній Європі - серйозні заборгованості перед кримським бюджетом. Перехід бази "Хвиля"  під контроль окупантів може стати способом врегулювання боргів.

Як повідомлялося, "Кримський титан" після анексії Росією Криму був переданий в оренду московській компанії ТОВ "Титанові інвестиції", засновником якої є кіпрська компанія "Летан Інвестментс лімітед" та громадянин Росії Олександр Ємелін - давній знайомий Фірташа.

На цю ж фірму зареєстрована австрійська компанія Group DF International. Таким чином, де-факто завод залишався власністю українського олігарха.

Нещодавно лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що сировина і електроенергія на завод Фірташа досі надходить з материкової України. За його словами, цим питанням займається РНБО.

Теми: ФірташКримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Фірташ
В UNIDO кажуть, що Фірташ не акредитований при їхній організації
Ще три облгази Фірташа приєднали до Групи Нафтогаз
Білорусь зробила Фірташа дипломатом, щоб вберегти від екстрадиції - DW
Останні новини
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
Усі новини...
Реклама: