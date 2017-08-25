Столтенберг: нинішній підхід НАТО до Росії - це оборона і діалог

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 03:34

НАТО прагне до більш конструктивних і передбачуваних відносин з Росією, щоб зберегти мир і спонукати її діяти в рамках норм і правил міжнародної спільноти.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, виступаючи в італійському Ріміні, пише DW.com.

Росія незаконно анексувала Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, підкреслив він.

"Це конфлікт, в ході якого було вбито близько 10 тисяч українців", - додав Столтенберг.

У НАТО зараз двоєдиний підхід до Росії - оборона і діалог, сказав генсек альянсу. НАТО продовжує прагнути до більш конструктивни[ і передбачувани[ відносин з Росією, щоб зберегти мир і спонукати Росію діяти в рамках норм і правил міжнародної спільноти, зазначив Столтенберг.

Як відомо, Росія вводить війська в Білорусь. Офіційно - для участі у спільних військових навчаннях "Захід-2017", які повинні пройти 14-20 вересня. У зв'язку з цим сусідні країни і представники НАТО говорять про потенційні загрози як для Балтійських країн і України, так і для самої Білорусі.

24 серпня на спільній прес-конференції з главою Пентагону Джеймсом Меттісом президент України Петро Порошенко заявив, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 39 тисяч бойовиків, з них 3 тисячі - російські регулярні війська, у т.ч. - спецназ

Теми: НАТО Росія
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