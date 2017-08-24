На Донбасі - 39 тисяч бойовиків, з них 3 тисячі - регулярні війська РФ

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 39 тисяч бойовиків, з них 3 тисячі - російські регулярні війська, у т.ч. - спецназ.

Про це 24 серпня заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з главою Пентагону Джеймсом Меттісом.

"Наша розвідка підтверджує: мінімальний рівень регулярних російських військ на окупованих територіях Донбасу - приблизно 3 тисячі осіб. У складі 39 тисяч військ, які перебувають на окупованій території - російський спецназ і представники регулярних військ РФ", - зазначив Порошенко.

"Це надзвичайно небезпечно, з іншого боку ми бачимо в цьому певні позитивні моменти - тому що тим самим підвищується відповідальність Росії і можливість забезпечити припинення вогню, виведення військ та забезпечити безперешкодний доступ місії ОБСЄ до ділянок кордону, які зараз не контролюються Україною, а також припинити постачання військової техніки через кордон та звільнення заручників", - додав глава держави.

Українська правда