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На Донбасі - 39 тисяч бойовиків, з них 3 тисячі - регулярні війська РФ

Четвер, 24 серпня 2017, 14:40

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 39 тисяч бойовиків, з них 3 тисячі - російські регулярні війська, у т.ч. - спецназ. 

Про це 24 серпня заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з главою Пентагону Джеймсом Меттісом.

"Наша розвідка підтверджує: мінімальний рівень регулярних російських військ на окупованих територіях Донбасу - приблизно 3 тисячі осіб. У складі 39 тисяч військ, які перебувають на окупованій території - російський спецназ і представники регулярних військ РФ", - зазначив Порошенко.

 "Це надзвичайно небезпечно, з іншого боку ми бачимо в цьому певні позитивні моменти - тому що тим самим підвищується відповідальність Росії і можливість забезпечити припинення вогню, виведення військ та забезпечити безперешкодний доступ місії ОБСЄ до ділянок кордону, які зараз не контролюються Україною, а також припинити постачання військової техніки через кордон та звільнення заручників", - додав глава держави. 

Українська правда 

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Теми: ДонбасРосіяарміяПорошенко
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