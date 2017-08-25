68% американцев боятся, что Трамп втянет страну в международный конфликт

Почти 70% американцев опасаются, что президент США Дональд Трамп может случайно втянуть страну в международный конфликт.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного 13-17 августа социологами при Университете Джорджа Вашингтона.

Согласно результатам исследования, 68% американцев согласны с тем, что Трамп своими словами и поступками может случайно втянуть страну в международный конфликт.

29 процентов опрошенных не согласились с таким предположением.

Кроме того, подавляющее большинство избирателей - 71% - согласились с тем, что поведение Трампа является не таким, которое ожидают от президента (27 процентов не согласились).

Ранее сообщалось, что по состоянию на август этого года поддержка Дональда Трампа среди американцев упала до рекордного минимума.

Европейская правда