На штат Техас насувається потужний ураган

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Субота, 26 серпня 2017, 02:31

Американські метеорологи попередили про те, що ураган "Харві" різко набирає силу і може стати причиною катастрофічних потопів в штаті Техас.

"Прогноз щодо "Харві" продовжує погіршуватися", - заявили представники національної метеорологічної служби США.

Метеорологи вважають, що "Харві" може стати найпотужнішим ураганом в США за останні 12 років. Очікується, що він обрушиться на південно-східне узбережжя країни пізно ввечері в п'ятницю або вранці в суботу і триватиме від трьох до п'яти днів.

Місцеві аеропорти вже повідомили про скасування низки авіарейсів. Ймовірно, ще більше рейсів буде скасовано на півдні США протягом тижня.

Раніше повідомлялося, що влада прибережних округів штату Техас вирішили провести евакуацію десятків тисяч жителів через наближення "Харві".

Повідомляється, що "Харві" досяг вже четвертої категорії за шкалою ураганів (найпотужніша - п'ята категорія).

Інтерфакс-Україна

Теми: США
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