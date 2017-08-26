Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На штат Техас насувається потужний ураган

Субота, 26 серпня 2017, 02:31

Американські метеорологи попередили про те, що ураган "Харві" різко набирає силу і може стати причиною катастрофічних потопів в штаті Техас.

"Прогноз щодо "Харві" продовжує погіршуватися", - заявили представники національної метеорологічної служби США.

Метеорологи вважають, що "Харві" може стати найпотужнішим ураганом в США за останні 12 років. Очікується, що він обрушиться на південно-східне узбережжя країни пізно ввечері в п'ятницю або вранці в суботу і триватиме від трьох до п'яти днів.

Місцеві аеропорти вже повідомили про скасування низки авіарейсів. Ймовірно, ще більше рейсів буде скасовано на півдні США протягом тижня.

Раніше повідомлялося, що влада прибережних округів штату Техас вирішили провести евакуацію десятків тисяч жителів через наближення "Харві".

Повідомляється, що "Харві" досяг вже четвертої категорії за шкалою ураганів (найпотужніша - п'ята категорія).

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
США
"Радянські БМП і близько не стоять": Міноборони пояснило переваги Bradley
США продасть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів
США та Німеччина виступають проти підтримки вступу України в НАТО на саміті – ЗМІ
Останні новини
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
Усі новини...
Реклама: