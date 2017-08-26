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На штат Техас надвигается мощный ураган

Суббота, 26 августа 2017, 02:31

Американские метеорологи предупредили о том, что ураган "Харви" резко набирает силу и может стать причиной катастрофических потопов в штате Техас.

"Прогноз в отношении "Харви" продолжает ухудшаться", - заявили представители национальной метеорологической службы США.

Метеорологи полагают, что "Харви" может стать самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Ожидается, что он обрушится на юго-восточное побережье страны поздно вечером в пятницу или утром в субботу и продлится от трех до пяти дней.

Местные аэропорты уже сообщили об отмене ряда авиарейсов. Вероятно, еще больше рейсов будет отменено на юге США в течение недели.

Ранее сообщалось, что власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения "Харви".

Сообщается, что "Харви" достиг уже четвертой категории по шкале ураганов (самая мощная – пятая категория).

Интерфакс-Украина

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Темы: США
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