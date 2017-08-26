Щодо затриманих 10 серпня в Криму застосовували тортури – правозахисник

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Субота, 26 серпня 2017, 21:09

Стосовно двох чоловіків, які були затримані російськими силовиками після обшуку в селі Новокленове 10 серпня, застосовувалися тортури, у тому числі з використанням електричного струму.

Про це заявив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров на нараді об'єднання "Кримська солідарність" 26 серпня в Бахчисараї, повідомляє Крим.Реалії.

"Вони не громадяни Росії, тому вони не хочуть, щоб їхні імена озвучували... За їхніми розповідями, коли їх затримали після обшуку, двох братів катували. Силовики їх прив'язали до стільців і били. Били ногами, била не одна людина і наприкінці їх катували струмом. В те місце, про яке непристойно говорити, їм встромили металевий предмет і пустили електричний струм. Так робили дванадцять разів. Потім їх лякали, щоб нікому не повідомляли про тортури", – передав слова затриманих правозахисник.

Інформацію також підтвердив на зустрічі адвокат Едем Семедляєв.

"Цей чоловік розповів, що його били вміло, таким чином, щоб не залишати слідів", – сказав адвокат.

На зборах активісти зазначили, що тортури струмом – це вже не перший прецедент у Криму.

Позиції підконтрольних Росії силових відомств Криму щодо цього питання немає.

Вранці 10 серпня стало відомо про те, що озброєні російські силовики заблокували одну з вулиць у селі Новокленове Білогірського району Криму. В одному з будинків селища відбувся обшук.

Як стало відомо, після обшуку батько й середній син покинули територію півострова, молодший син був заарештований на 15 діб, старший син повернувся додому.

Теми: Крим кримські татари
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