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Обшуки у кримських татар: окупанти затримали 4 осіб

Четвер, 10 серпня 2017, 13:03

У результаті обшуків у кримських татар в окупованому Росією Криму силовики затримали 4 осіб.

Про це повідомив у Facebook адвокат Еміль Курбедінов.

"Перебуваю в Білогірському районі, де був обшук. Заарештували 4 людей", - поділився він постом очевидця під ніком Alimdar Crimean Solidarity.

Водночас Кримська правозахисна група повідомила, що всі затримані - чоловіки з однієї сім'ї, обшук вже завершився. Таку інформацію активісти отримали від кримчанки Лілії Османовій.

"Обшук в Білогірському районі закінчився. Забрали всіх чоловіків з цієї сім'ї. Хотіли забрати одну сестру. Передумали. Сказали, викличуть на допит. Діти налякані. Вели себе грубо, залякували жінок. Навіть заборонили спілкуватися мобільним телефоном, щоб вони нікому ніякої інформації не давали", - пише Османова у Facebook.

Як повідомлялося раніше в четвер, в окупованому Криму з ранку озброєні російські силовики блокували вулицю в селі Новокленове Білогірського району, де живуть кримські татари. Передбачалося, що там проводяться обшуки і чергові затримання.

Українська правда

Теми: кримські татариКримнадзвичайна подіяокупаціяправа людини
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