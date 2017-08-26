В отношении задержанных 10 августа в Крыму применяли пытки - правозащитник

В отношении двух мужчин, которые были задержаны российскими силовиками после обыска в селе Новокленово 10 августа, применялись пытки, в том числе с использованием электрического тока.

Об этом заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров на совещании объединения "Крымская солидарность" 26 августа в Бахчисарае, сообщает Крым.Реалии.

"Они не граждане России, поэтому они не хотят, чтобы их имена озвучивали... По их рассказам, когда их задержали после обыска, двух братьев пытали. Силовики их привязали к стульям и избивали. Били ногами, бил не один человек и в конце их пытали током. В то место, о котором неприлично говорить, им воткнули металлический предмет и пустили электрический ток. Так делали двенадцать раз. Затем их пугали, чтобы никому не сообщали о пытках", - передал слова задержанных правозащитник.

Информацию также подтвердил на встрече адвокат Эдем Семедляев.

"Этот человек рассказал, что его били умело, таким образом, чтобы не оставлять следов", - сказал адвокат.

На собрании активисты отметили, что пытки током - это уже не первый прецедент в Крыму.

Позиции подконтрольных России силовых ведомств Крыма по этому вопросу нет.

Утром 10 августа стало известно о том, что вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района Крыма. В одном из домов поселка состоялся обыск.

Как стало известно, после обыска отец и средний сын покинули территорию полуострова, младший сын был арестован на 15 суток, старший сын вернулся домой.