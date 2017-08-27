У Судані вбито американського журналіста, який працював на Донбасі

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Неділя, 27 серпня 2017, 13:19

Американський журналіст Крістофер Аллен та ще 18 людей загинули в результаті бойових дій на півдні Судану.

Про це повідомляє Reuters.

26-річний Крістофер Аллен, який працював для різних інформаційних агентств, був убитий під час важких боїв у місті Кая в суботу.

"На місці боїв знайшли 16 тіл біля оборонної позиції національної армії, включаючи тіло білого чоловіка", - повідомив представник повстанців, додавши, що були вбиті троє суданських військових.

Крістофер Аллен
Крістофер Аллен

Аллен минулий тиждень перебував у лавах повстанців разом з двома іншими журналістами.

"Ми хочемо передати співчуття його родині. Він прїхав сюди, щоб розповісти нашу історію", - сказав один із повстанців.

Він додав, що Аллен опинився в самому епіцентрі боїв і носив куртку з написом "PRESS".

Посольство США в країні підтвердило, що Аллен був убитий і що його сім'я була сповіщена.

У 2014 році він працював на Донбасі, був одним з перших закордонних журналістів, які побували на місці катастрофи малазійського "Боїнга", писав репортажі, перебуваючи разом з бійцями батальйону "Донбас".

Аллен писав для британських видань The Independent та the Telegraph, співпрацював з телеканалом Al Jazeera.

Європейська правда

Теми: США ЗМІ
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