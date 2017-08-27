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В Судане убит американскоий журналист, работавший на Донбассе

Воскресенье, 27 августа 2017, 13:19

Американский журналист Кристофер Аллен и еще 18 человек погибли в результате боевых действий на юге Судана.

Об этом сообщает Reuters.

26-летний Кристофер Аллен, работавший для различных информационных агентств, был убит во время тяжелых боев в городе Кая в субботу.

Кристофер Аллен
Кристофер Аллен

"На месте боев нашли 16 тел у оборонительной позиции национальной армии, включая тело белого мужчины", - сообщил представитель повстанцев, добавив, что были убиты трое суданских военных.

Аллен прошедшую неделю находился в рядах повстанцев вместе с двумя другими журналистами.

"Мы хотим передать соболезнования его семье. Он приехал сюда, чтобы рассказать нашу историю", - сказал один из повстанцев.

Он добавил, что Аллен оказался в самом эпицентре боев и носил куртку с надписью "PRESS".

Посольство США в стране не подтвердило, что Аллен был убит и его семья была извещена.

В 2014 году Аллен работал на Донбассе, был одним из первых иностранных журналистов, побывавших на месте катастрофы малазийского "Боинга", писал репортажи, находясь вместе с бойцами батальона "Донбасс".

Аллен писал для британских изданий The Independent и the Telegraph, сотрудничал с телеканалом Al Jazeera.

Европейская правда

Темы: СШАСМИ
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